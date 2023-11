Catanzaro, operazione "Alto impatto": militari passano al setaccio Aranceto

Circa 150 uomini di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato stanno eseguendo da stamane un'operazione "Alto Impatto" nel quartiere Aranceto, a sud di Catanzaro. Si tratta di una delle zone considerate più a rischio della città. Le forze dell'ordine stanno eseguendo posti di blocco, perquisizioni e controlli negli esercizi commerciali alla ricerca di droga e attività illecite.

“Ancora un'operazione ad alto impatto, questa volta nella periferia sud di Catanzaro in cui è forte la presenza della criminalità rom, dimostra l'impegno incessante del governo Meloni per affermare la presenza dello Stato e ripristinare la legalità e le condizioni di convivenza civile in tutte le realtà più difficili del territorio". E' quanto afferma il sottosegretario all'interno Wanda Ferro (FdI). "Rivolgo - aggiunge - il mio ringraziamento al prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, al questore Paolo Sirna e ai vertici provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, che hanno messo in campo un imponente dispositivo di prevenzione con l'impiego di centinaia di militari e agenti impegnati in posti di blocco, controlli e perquisizioni, con la collaborazione di Vigili del fuoco e Polizia locale e il supporto dei reparti speciali inviati grazie all'impegno del ministro Matteo Piantedosi".

L'operazione odierna, prosegue, "che interessa un quartiere (Aranceto, ndr) su cui l'attenzione delle forze dell'ordine è stata costante negli anni, si inserisce nell'ambito di un piano articolato di controllo del territorio e contrasto alla criminalità in provincia di Catanzaro, definito nelle diverse riunioni di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, partito nelle scorse settimane con l'operazione che ha interessato il fortino rom di località 'Ciampa di Cavallo' a Lamezia Terme e che proseguirà in maniera cadenzata nelle zone maggiormente interessate da fenomeni di criminalità e degrado sociale".