Relazione extraconiugale, i vantaggi legali in presenza di una foto che provi il tradimento

Egr. Avvocato, ho scoperto la relazione extraconiugale di mio marito e sono in possesso di una foto che li ritrae insieme in atteggiamenti intimi. Tale prova può darmi dei vantaggi nella causa di separazione?

Gentile lettore, come ben noto con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi obblighi. Ai sensi dell’art. 143 c.c., tra i doveri coniugali vi rientra la fedeltà, cioè l’astenersi reciprocamente da relazioni sentimentali con altri soggetti. Pertanto, se uno dei coniugi viola questo dovere, l’altro può chiedere la separazione o il divorzio. Quando un coniuge ritiene che l’altro abbia causato il fallimento del matrimonio, può richiedere al giudice l’addebito della separazione. E, di conseguenza, assegnando la responsabilità a uno dei coniugi, vi saranno implicazioni legali e finanziarie. Tuttavia, il fatto che ci sia stata una violazione dei doveri coniugali non implica automaticamente l’addebito della separazione. Infatti, è necessario dimostrare che la fine del matrimonio è conseguenza diretta della violazione di tali doveri.

È necessario, quindi, stabilire se la coppia era già in crisi e se la violazione dei doveri coniugali sia stata un effetto di tale crisi, non influendo in questo caso sulle cause della separazione, o se, al contrario, la separazione sia scaturita direttamente dalla violazione di tali doveri. Con una recentissima pronuncia, la Cassazione ha affermato che ai fini dell’addebito della separazione coniugale, è sufficiente una fotografia che certifichi il tradimento.

Salvo sia dimostrato in causa che la crisi coniugale era risalente (Cass. ord. n. 22291/2024). In conclusione, per richiedere l’addebito della separazione è necessario dimostrare che la ragione del distacco è legata esclusivamente alle azioni di uno dei partner inerenti all’inosservanza degli obblighi matrimoniali e la cessazione del matrimonio è conseguenza di tale inadempienza. Infine, a sostegno di tale richiesta è possibile allegare qualsiasi tipo di prova e, quindi, anche depositare agli atti una fotografia.

*Avvocato