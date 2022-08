Cecchi Paone paparazzato con il giovanissimo compagno: "Nulla da nascondere"

Alessandro Cecchi Paone "beccato" dai paparazzi a Positano con il suo nuovo compagno Simone

“Non ho nulla da nascondere”. Queste le parole di Alessandro Cecchi Paone, dopo essere stato paparazzato in barca con il suo giovane e nuovo compagno Simone. Il popolare giornalista, “beccato” dal settimanale di gossip Chi, ha fatto una gita in barca con il compagno (di cui per la prima volta ufficializza il nome) e alcuni amici.

La comitiva è partita la mattina da Positano, località che Cecchi Paone ama in modo particolare e che considera la sua seconda casa (infatti nella perla della Costiera ha una dimora da ormai qualche anno). Il gruppo di amici è sceso a terra per pranzare a Praiano al rinomato ristorante di pesce Il Pirata.

Cecchi Paone ha postato l’allegra tavolata in una delle sue stories su Instagram, taggando alcuni degli amici come fa spesso quando è in piacevoli situazioni di relax, senza ovviamente dimenticare di dare spazio ad argomenti “istituzionali” come la difesa dei diritti civili, la lotta contro razzismo e omofobia, l’allarme sui cambiamenti climatici).

Tornando alla nuova fiamma del giornalista, parlando con “Chi” Cecchi Paone, pur rimanendo sul vago, ne dà una definizione: “È una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio nuovo libro sul 5G e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi”.

E come dar torto a Cecchi Paone. Infatti, il feeling sembra più che alle stelle. Basta vedere quando Simone, da solo a prua a fumare una sigaretta dopo il ritorno in barca, viene raggiunto da Alessandro che lo abbraccia e lo accarezza sorridendo e a queste effusioni risponde con evidente piacere. Neanche a dirlo, la passione si accende, la temperatura sale e le coccole si fanno sempre più hot.