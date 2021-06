Cervo investito e ucciso in centro a Chiavari

Un giovane cervo è stato investito e ucciso da un’automobilista per le strade di Chiavari, in provincia di Genova. Intorno alle 5.40 su un gruppo Facebook locale era stato caricato un video che mostrava un animale identico correre lungo la circonvallazione della cittadina. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 in Corso Garibaldi.



L’animale è stato immediatamente soccorso dalla polizia locale e dai carabinieri. Quando le guardie del Nucleo regionale di vigilanza faunistico ambientale della Regione Liguria sono intervenute per la bestia non c’era però più niente da fare. Le guardie del nucleo hanno appurato che si trattava di un “fusone”, ovvero un giovane esemplare di cervo. L’animale aveva al massimo due anni considerato lo sviluppo dei “palchi”, le sporgenze ossee spesso definite erroneamente corna. E’ davvero inusuale un animale del genere sia riuscito ad arrivare in un centro urbano: in Liguria sono infatti molto diffusi daini e caprioli, mentre i cervi appaiono solo sporadicamente in aree più remote dell’Appennino come la Val Trebbia e la Val d’Aveto.