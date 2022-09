Cesano Maderno, un incendio distrugge la pizzeria di Salvo Veneziano (GF1)

Cesano Maderno, un incendio ha distrutto la pizzeria dell'ex concorrente del Grande Fratello Salvo Veneziano

La pizzeria di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dell'ex concorrente del "Grande Fratello", Salvo Veneziano è stata devastata da un incendio. Sul suo profilo Instagram, Salvo ha pubblicato le immagini di quel che riamane del locale e ha scritto: "Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività. Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso".

Salvo Veneziano subito dopo essere uscito dal reality di Canale 5, ha iniziato a dar vita a una catena di pizzerie dal nome "Offiicna della pizza". L'incendio è avvenuto tra la notte dell'11 e del 12 settembre, ha costretto gli inquilini dello stabile ad abbandonare le loro abitazioni.