Chi è Noemi Bocchi, bionda da capogiro che ha fatto perdere la testa a Totti

Chi è Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti

Dando retta al gossip Noemi Bocchi è la nuova fiamma di Francesco Totti. Lo scorso febbario l'abbiamo vista seduta, intenta a seguire una partita della Roma (cui è tifosissima), allo stadio Olimpico, seduta proprio due file dietro al "Pupone".

Noemi Bocchi è laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa, lavora come flower designer, appassionata di padel (come Totti), una casa ai Parioli, la trentaquattrenne è separata dal patron del Tivoli calcio Mario Caucci da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10. Inutile tentare di sbirciare il suo profilo Instagram: è privato. Ma il Web offre comunque tante immagini.

Noemi Bocchi, secondo i rumors, è la nuova fidanzata di francesco Totti: capelli lisci e lunghi, viso angelico, è una copia carbone di Ilary, ormai ex moglie (quarantunenne) di Totti. La storia tra i due, sembrerebbe essere iniziata lo scorso autunno. Ma è rimasta segreta finché lei, il 26 novembre, è scappata all'improvviso da una festa in un locale trendy vicino a Colle Oppio per correre da Francesco che aveva avuto un incidente in macchina.