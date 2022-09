Chi è Valentina Boscaro che ha ucciso il fidanzato 30enne Mattia Caruso

Chi è Valentina Boscaro, la ragazza che ha ucciso il fidanzato 30enne Mattia Caruso accoltellandolo

Valentina Boscaro ha confessato di aver ucciso il fidanzato, Mattia Caruso, tra la notte del 25 e 26 settembre. Precisamente la 31enne ha afferrato il coltello a serramanico che il fidanzato aveva nel cruscotto dell'auto e lo ha colpito più volte fino a sferrargli la coltellata mortale al cuore. Il 30enne è stato ritrovato morto nella notte nella propria auto a Montegrotto Terme, in provincia di Padova.

Gli inquirenti sono a lavoro per far luce su quanto è accaduto durante la notte dell'omicidio, quando Valentina ha chiamato i soccorsi raccontando di una presunta aggressione da parte di uno sconosciuto, che poi si era dileguato lasciando Mattia Caruso sanguinante in auto.

La versione della donna, però, non ha convinto i carabinieri del Nucleo investigativo di Padova che al culmine di un'indagine lampo hanno fermato, ieri 29 settembre, la 31enne: "Abbiamo litigato, eravamo in macchina. Lui era fatto di cocaina. Mi ha aggredito come aveva già fatto in passato io ho perso la testa, ho afferrato il coltello che teneva in auto e l'ho pugnalato al petto", ha confessato la donna.

Valentina Boscaro non ha precedenti penali e nel passato non ha mai denunciato il fidanzato descritto come un uomo incline a scatti d'ira e violenze. A soccorrere Mattia sono stati alcuni passanti, il 30enne infatti nonostante le ferite è riuscito a mettere in moto l'auto e percorrere qualche metro prima di accasciarsi sul sedile. La fidanzata era invece scesa dall'auto e le forze dell'ordine l'hanno trovata seduta poco distante.