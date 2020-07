Chi l'ha visto? 16enne scomparso a Roma viene ritrovato a Genova dopo 8 anni

Un ritrovamento inaspettato e quasi incredibile. S tratta di Fernando Vasile, ragazzo scomparso 8 anni a fa alle porte di Roma e ritrovato in centro a Genova davanti alle Poste di piazza Dante che chiedeva l'elemosina, insieme al suo cane. È stato un passante che ha segnalato alla redazione del programma Chi l'ha visto, la presenza di Fernando Vasile. Infatti la trasmissione della Sciarelli in questi anni si era occupata della sua vicenda.



Come scrive Repubblica, il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce in un pomeriggio di maggio del 2012, dopo essere uscito di casa a Palombara, piccolo centro nell'hinterland della Capitale, per frequentare una scuola serale e recuperare gli anni scolastici perduti, non aveva fatto più ritorno. Da allora si erano ripetuti gli appelli e le ricerche per il suo ritrovamento, ma senza risultati. Sino all'insperata segnalazione la programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3. "Per noi è stata una grandissima gioia", dicono al programma i parenti, che in questi anni non si sono mai arresi. Ora ha 24 anni e tutti si chiedono cosa abbia fatto in tutto questo periodo.