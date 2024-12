Chi l'ha visto? Stasera il caso Resinovich: l'amante, gli sms e il marito. Tutti i dettagli sul giallo

Chi l'ha visto? Questa sera su Rai 3 si parla del caso Resinovich. Un giallo che ruota attorno ad alcuni elementi chiave: il marito, l'amante e una serie di indizi

Stasera a Chi l'ha visto si tornerà a parlare del misterioso caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre 2021 e della le indagini non hanno mai portato a una risposta. Nel febbraio scorso è stato riesumato il corpo per svolgere ulteriori analisi, al fine di cercare di risolvere tutti i misteri intorno alla morte della pensionata di Trieste. Il contenuto della perizia medico-legale ha fatto emergere che la donna è stata uccisa da un'altra persona.

Per la famiglia i dubbi sono tutti per il marito: un delitto che potrebbe esser maturato prima per gelosia, visto che Liliana aveva un amante (al vaglio anche degli sms criptati), ma che poi potrebbe nascondere interessi econmici: dalla pensione di reversibilità ai beni di famiglia, passando per un'assicurazione. Tutti elementi che ora sono al vaglio degli inquirenti. Tutte le piste sono ancora aperte ma il cerchio inizia a stringersi attorno a uno dei femminicidi che più sta facendo discutere in questi giorni.