Tosca è la sorella minore del patron di Tesla Elon Musk

Chi è Tosca Musk, l'imprenditrice e sorella di Elon? É la mente e forza di Passionflix, un servizio di streaming dedicato agli adattamenti di romanzi rosa e fan fiction erotiche. In particolare, questo costa 6dollari al mese ed è organizzato i contenuti in base a varie categorie. Tra queste ci sono Oh So Vanilla, Mildly Titillating, Passion & Romance, Toe Curling Yumminess e NSFW (Not Safe for Work). Passionflix ha raccolto quasi 22 milioni di dollari in finanziamenti anticipati.Dai suoi colaboratori e da chi la conosce bene, Tosca Musk è definita una donna determinata e a quanto pare numerodi dei suoi progetti si sono sempre tramutati in business redditizzi.

Tosca ha 47 anni e per Passionflix oltre agli adattamenti, cui sono per la maggior parte diretti da lei, è l'amministratore delegato, gestisce in stock una serie di materiali con licenza. Tra questi ci sono: Incontri casuali, un film del 2013 con protagonista la duchessa del Sussex, allora conosciuta come Meghan Markle, e Two Night Stand, una commedia romantica del 2014 con Miles Teller. Sono stati disponibili anche film in studio come Sabrina e The English Patient, entrambi degli anni '90.

Tosca Musk è a capo di Passionflix una sorta di sexy Hallmark Channel. Le storie sono semplici e a tal proposito dichiara: "La maggior parte delle volte le persone guardano dall'alto in basso il romanticismo e non pensano che il romanticismo sia abbastanza intellettuale. Penso che sia sbagliato. Il romanticismo riguarda la convalida delle emozioni. Si tratta di rimuovere la vergogna dalla sessualità. Si tratta di storie edificanti".

Infine, Passionflix è stato lanciato a settembre 2017 ed è ora disponibile in 150 paesi; il contenuto è sottotitolato in nove lingue. Ma il cammino è stato lento. Passionflix ha solo sei dipendenti. La pandemia ha fermato la produzione per un certo periodo. Il numero di abbonati è un mistero, con la signora Musk che rifiuta di fornire dati specifici e gli analisti affermano che il servizio è ancora troppo piccolo per essere tracciato. (Gli abbonamenti sono cresciuti del 73% nel 2021 rispetto all'anno precedente, ha detto una portavoce di Passionflix.)

