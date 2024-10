Chiara Ferragni dimentica Campara, spunta un nuovo amore: il flirt con Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni, spunta un nuovo amore. Voci e indiscrezioni parlano di un flirt con Giovanni Tronchetti Provera

Da qualche tempo ha riscoperto il suo amore per la moda e lo ha anche fatto sapere a tutti, presentandosi alle sfilate della Milano Fashion Week che è sempre stato il suo territorio di caccia. Ma Chiara Ferragni, dopo la separazione da Fedez, ha ricominciato a riscoprire l'amore. Dopo la storia con l’imprenditore Silvio Campara, nata la scorsa estate sotto gli ombrelloni di Forte dei Marmi, e naufragata perché lui non avrebbe gradito una vita troppo social, le voci milanesi parlano di un nuovo flirt.

I ben informati raccontano di una nuova storia che sta nascendo con Giovanni Tronchetti Provera, l'imprenditore figlio del patron della Pirelli. Le prime uscite top secret a Milano stanno facendo il giro della città. Ma da un noto ristorante in cui i due hanno cenato riservando un'intera saletta per esser lontani da occhi indiscreti alle prime paparazzate il passo è breve. Sicuramente Chiara sta dando una svolta definitiva alla sua vita: partendo dagli affari (con il nuovo assetto della holding societaria), alla stabilità di mamma separata, passando appunto per un nuovo battito di cuore speciale.