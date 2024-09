Chiara Jaconis, indagati i due genitori del ragazzino che ha fatto cadere la statua uccidendo la turista

Chiara Jaconis, la Procura di Napoli ha indagato per omicidio colposo i genitori del ragazzino che avrebbe fatto cadere la statua dal terzo piano di un palazzo nei Quartieri Spagnoli a Napoli uccidendo la turista

Una svolta nelle indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista di Padova uccisa da una statua caduta da uno stabile dei Quartieri Spagnoli a Napoli: a finire nel registro degli indagati i genitori del ragazzino, di 12 anni (quindi non imputabile), che avrebbe fatto cadere la scultura in gesso e marmo centrando la ragazza.

Ieri pomeriggio gli investigatori hanno fatto un nuovo sopralluogo nel luogo dove c'è stata la caduta della statua da un appartamento all'incrocio di via Santa Teresella dei quartieri Spagnoli. In seguito, i genitori del bambino che avrebbe fatto cadere la statuina risulterebbero indagati. Un atto necessario per definire il quadro relativo all'ipotesi di omicidio colposo.