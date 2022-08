"Ci avete tolto il pallone". La protesta dei ragazzi di Roca contro il sindaco

I ragazzini di Roca e il divieto di giocare a pallone in piazza

L'iniziativa dei ragazzini di Roca in provincia di Lecce è diventata subito virale sui social. Il sindaco aveva emesso un'ordinanza con cui vietava di giocare a pallone in piazza. I bimbi del paese hanno deciso di indire una manifestazione e di esporre uno striscione che ha fatto riflettere, soprattutto gli adulti. "Criticate tanto la nostra generazione ma ci avete tolto il pallone". Dopo la protesta, il sindaco ha incontrato i ragazzi. "Si è ascoltato e discusso in maniera costruttiva sulla bellezza senza tempo del gioco di strada, rapportandola però ai pericoli e ai rischi derivanti anche dall’urbanizzazione. Troveremo un altro posto per loro".

"Dove andiamo a giocare? - aveva detto uno dei ragazzi di Roca al Quotidiano di Puglia dopo la decisione del Comune -. Faremo sentire la nostra voce anche se siamo piccoli, perché abbiamo il diritto di giocare, rispettando gli orari e cercando di non arrecare disturbo alle signore". All'appello ha risposto anche l'attore Lino Banfi: "Sto assolutamente dalla parte dei bambini che si sono “ribellati”. Se serve vado in Salento e li alleno io. Senza gioco non c'è felicità".