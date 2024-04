Ciccio Graziani: "Inaugurai il torneo nel paese del clan, richiesta del Pd"

Ciccio Graziani Ex Fiorentina e Torino, nel 1994 si è candidato al Senato nel collegio di Arezzo sostenuto dal centro-destra, ma ha ottenuto solo il 17,4% dei voti ed è stato battuto sia dal rappresentante del Patto per l'Italia, sia da quella dell'Alleanza dei Progressisti, Monica Bettoni Brandani, risultata poi vincente.

Inchiesta Piemonte, Ciccio Graziani e il retroscena sulla partita con i boss

Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla 'ndrangheta in Piemonte che ha scosso la politica e travolto il Pd. Nel fascicolo è finito anche il nome del campione del mondo di calcio Ciccio Graziani, anche se il 71enne ex bomber della Nazionale e del Torino, risulta totalmente estraneo alle indagini. Il motivo di questo incidente - riporta La Verità - è il suo amico Antonio Esposito, un viveur di origini foggiane, classe 1946, che ha attraversato la Torino da bere socialista con un’impresa di pulizie e che è finito inguaiato per la sua passione per le belle donne, lo champagne e le macchine sportive. "Con me Tonino - dice Graziani a La Verità - è sempre stato educato e rispettoso, un amico vero. Se mi avesse dato retta, non si sarebbe mai trovato nelle difficoltà giudiziarie e finanziarie in cui si è cacciato".

Poi il nome dell’ottantatreenne calabrese Salvatore Gallo, il ras delle tessere del Partito democratico torinese, indagato per estorsione, peculato e corruzione elettorale , sblocca un ricordo in Graziani: "L’ho conosciuto - spiega Graziani a La Verità - quando lui e Roberto Fantini organizzarono un torneo e mi chiesero la cortesia di andare a tirare il calcio d’inizio. Cosa che puntualmente feci. Una quindicina di anni fa, se non ricordo male in un paese di nome Volpiano". Il borgo citato - prosegue La Verità - è quello al centro dell’inchiesta perché sede del locale di ‘ndrangheta (una cosca) che gestiva i lucrosi affari degli appalti sulle autostrade gestite anche dai Fantini. "Chissà, - conclude Graziani - forse ho incrociato qualche boss".