Cinema, è morto Ivan Reitman, il regista di Ghost Busters

Ivan Reitman, è morto il regista di "Ghost Busters"

E' morto all'età di 75 anni Ivan Reitman, il regista e produttore canadese che sabato scorso si è spento nel sonno nella sua casa di Montecito, in California. Il suo successo era iniziato con la direzione di alcune commedie di grande successo come "Polpette", "I gemelli" e "Junior". La vera fortuna, però, era arrivata grazie a “Ghost Busters”, di cui ha prodotto e diretto i film del 1984 e del 1989. ​​​

Forte di un cast stellare con Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Ramis e Rick Moranis, il film sugli acchiappafantasmi incassò 229 milioni di dollari negli Stati Uniti e ricevette il consenso del pubblico mondiale. Oltre ai due sequel, nel 1989 e nel 2016, lo scorso anno è stato realizzato "Ghostbusters: Legacy" prodotto dallo stesso Reitman e diretto dal figlio Jason.

Nato nel 1947 in quella che era allora la Cecolosvacchia, da una famiglia ebraica, e all'età di cinque anni era emigrato in Canada. Attraverso la collaborazione con David Cronenberg nella direzione di due film, nel 1978 arrivò il primo grande successo da produttore grazie alla commedia demenziale "Animal House" di John Landis con John Belushi. "Ci conforta il fatto che il suo lavoro di regista abbia portato risate e felicità in tutto il mondo", si legge in una nota ​​​​​​dei figli Jason e Catherine, che hanno seguito le orme del padre.



