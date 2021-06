Cioccolato di Modica Igp, sequestrate oltre 20.000 confezioni contraffatte

20 mila confezioni false di cioccolato di Modica, di cui almeno 6.000 recanti illecitamente la sigla IGP (indicazione geografica protetta) per un valore commerciale di oltre 50 mila euro sono state sequestrate dalla Gdf ragusana

I militari della locale tenenza hanno individuato 6 esercizi commerciali tra Modica e Scicli riconducibili a due società gestite da una famiglia modicana, dove nel corso di una perquisizione disposta dalla procura di Ragusa sono state scovate le confezioni contraffatte che riportavano in modo falso la denominazione "Cioccolato di Modica". I rappresentanti delle due società sono stati segnalati alla procura della Repubblica per frode nell'esercizio del commercio. Per la truffa "dolce" - frode nell'esercizio del commercio- è prevista la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a 2.065 euro, e per la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari fino a 2 anni di reclusione e la multa fino a 20 mila euro.

Dal 15 ottobre 2018 quello di Modica è il primo e unico cioccolato I.G.P. d'Europa, con precise caratteristiche organolettiche, e relativi metodi di produzione e controlli perché possa fregiarsi del marchio I.G.P. Ogni confezione di "Cioccolato di Modica" presenta uno specifico logo con la "Valata ra ciucculata", l'I.G.P." e il numero progressivo assegnato dall’organismo di controllo C.S.Q.A., autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

"Il cioccolato non era previsto tra le categorie ammissibili" racconta a Balarm, Nino Scivoletto, alla direzione dal 2010 del Consorzio Tutela Cioccolato Di Modica. Il primo cioccolato di Modica Igp è stato commercializzato a marzo 2019. Si potrebbe definire "rustico", spiega Scivoletto, perché non ha subito due lavorazioni (concaggio e raffinazione). Una tecnica usata a Madrid e che nel Seicento fu esportata nella contea spagnola di Modica, in Sicilia, per poi conservarsi intatta fino ai nostri giorni. La massa con lo zucchero non viene raffinata nelle macchine a cilindri, così nelle tavolette dall'impasto grezzo si possono avvertire i cristalli di zucchero, conclude.