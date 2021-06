Ciro Grillo, avvocati in sciopero per Mottarone: salta l'udienza del 25 giugno

Avvocati penalisti in sciopero contro quanto accaduto al Tribunale di Verbania dopo la tragedia della funivia del Mottarone e per il rilancio della riforma costituzionale della separazione delle carriere. La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l'astensione dalle udienze per il 24 e 25 giugno e una manifestazione nazionale a Roma.

Avvocati penalisti in sciopero per il caso Mottarone: salta l'udienza per Ciro Grillo e gli amici?

E tra le udienze che potrebbero saltare c’è anche quella preliminare nei confronti di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, indagati a Tempio Pausania per violenza sessuale aggravata, udienza fissata proprio il 25 giugno, scrive il Fatto Quotidiano. Come detto, lo sciopero è stato proclamato in virtù di quanto accaduto al Tribunale di Verbania dopo la tragedia della funivia di Stresa. Il presidente dell’Ucpi, Gian Domenico Caizza e il segretario Eriberto Rosso, infatti, definiscono “gravissima” la decisione di revocare l’assegnazione del fascicolo alla gip Donatella Banci Buonamici, che aveva disposto la scarcerazione di due dei tre imputati, per i quali inizialmente la Procura aveva chiesto la custodia cautelare.