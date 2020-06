Cirque du Soleil infettato dal Covid. Dichiarata bancarotta, 1,6 mld di debiti

Il Cirque de Soleil è stato sconfitto dal Coronavirus. La storica compagnia circense ha dichiarato bancarotta, perché la pandemia - si legge sulla Stampa - ha chiuso i suoi teatri e tendoni in tutto il mondo. Un fenomeno globale permanente, ammirato da almeno 90 milioni di spettatori in oltre 40 paesi. Fino a quando la sorpresa è venuta dalla pandemia. I teatri sono stati una delle prime vittime mondiali sul piano del business, e il 19 marzo il Cirque du Soleil è stato costretto a chiudere 44 produzioni, licenziando 4.679 dipendenti, ossia il 95% della sua forza lavoro. Anche lo show permanente a Las Vegas ha dovuto abbassare il sipario.

Ieri la compagnia basata a Montreal ha rivelato di aver accumulato debiti per 1,6 miliardi di dollari. Ma la compagnia non ha del tutto perso le speranze e coinvolgendo i creditori nella proprietà proverà a ripartire da Las Vegas a novembre. L’obiettivo è sopravvivere anche a questa caduta. L’accordo proposto dal Cirque du Soleil Entertainment Group prevede di chiedere ai suoi azionisti, TPG, Fosun International di Shanghai, e la Caisse de Depot et Placement du Quebec, una iniezione di liquidità di 300 milioni di dollari. In cambio della sostanziale cancellazione del debito, i creditori riceveranno il 45% della proprietà della nuova compagnia risorta dalle ceneri della vecchia.