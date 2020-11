Codacons, con le nuove restrizioni le famiglie spenderanno 950 euro in meno

Il Codacons afferma che con le nuove restrizioni allo studio del Governo, con il coprifuoco alle ore 21, la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, e altri lockdown e mini-lockdown localizzati, unitamente alle misure introdotte con gli ultimi Dpcm, si determinerà una contrazione dei consumi pari a 25 miliardi di euro tra ottobre e dicembre 2020, con una riduzione della spesa che raggiungerà quota 950 euro a famiglia rispetto allo stesso periodo 2019. Questi gli effetti sull’economia italiana con gli ultimi provvedimenti governativi e le misure al vaglio dell’esecutivo, ipotizzando che le regole anti-Covid rimarranno in vigore fino al prossimo 31 dicembre. Le restrizioni adottate nelle settimane scorse sul territorio nazionale e quelle in arrivo sul fronte di bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, ecc., avranno un impatto enorme sulla spesa degli italiani in un periodo, quello di dicembre e del Natale, che concentra ben 110 miliardi di euro di consumi delle famiglie sui 900 totali annui – spiega il Codacons – Provvedimenti che porteranno ad una inevitabile riduzione dei consumi nei settori interessati, con una contrazione della spesa nel trimestre ottobre/dicembre 2020 che potrebbe raggiungere quota 25 miliardi di euro, pari ad una riduzione dei consumi nello stesso periodo per circa -950 euro a famiglia residente – conclude l’associazione.