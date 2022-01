Cogne, la Franzoni ha festeggiato il capodanno nella villa del massacro

Cogne, Annamaria Franzoni: il ritorno nella villa dopo 20 anni

Annamaria Franzoni è tornata nella villa di Cogne dopo 20 anni dalla tragedia. La donna è stata condannata per l'omicidio di suo figlio, il piccolo Samuele, e ha scontato la sua pena (10 anni con l'indulto). E' libera dal 2019. Per la prima volta dal drammatico evento - si legge sul Corriere della Sera - ha deciso di tornare in quei luoghi in compagnia del marito e dei due figli. La famiglia ha trascorso il capodanno in quella casa, diventata tristemente famosa per l'omicidio del bimbo, che all'epoca dei fatti aveva 3 anni. Ieri La Stampa ha raccontato che la donna, adesso titolare di un agriturismo a Monteacuto Vallese, sull’Appennino emiliano, la terra dove è nata, è giunta con il marito a Cogne restandovi per qualche giorno, dal 30 dicembre al 3 gennaio.

Alla mezzanotte del 31 - prosegue il Corriere - la coppia ha sparato due botti, null’altro. All’indomani hanno preso il sole in giardino, senza mai andare in paese. Hanno pranzato e cenato sempre a casa, accendendo il camino. A febbraio la stessa Annamaria Franzoni aveva denunciato nell’aula del tribunale di Aosta l’esistenza di un "turismo macabro" alla villa, comparendo come testimone e parte civile nel corso di un processo per violazione di domicilio a carico di una giornalista e di un telecineoperatore, poi assolti.

LEGGI ANCHE

Omicidio Varese, "Una merendina e l'ho fatto sedere. Poi un colpo secco"

Decreto Covid, obbligo di vaccinazione per gli over 50 fino al 15 giugno