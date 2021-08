Coltello conficcato nella gamba e arteria recisa. Era un talento della boxe

Coltello conficcato nella gamba e arteria recisa. Talento della boxe

Una normale discussione si trasforma in tragedia a Caserta. A farne le spese è un 18enne, considerato uno dei maggiori talenti della boxe, fatale per lui la coltellata alla gamba, che gli ha reciso l'arteria femorale. Gennaro Leone - si legge sul Corriere della Sera - per la verità è morto in ospedale alle 3 del mattino, ma la corsa al Pronto soccorso è servita soltanto a alimentare una speranza svanita definitivamente all’ennesima crisi cardiaca provocata dalla violentissima emorragia, quando il cuore di Gennaro si è fermato e nessuna manovra dei medici ha più potuto riattivarlo . Era stato colpito a mezzanotte, e se ha resistito tre ore in una condizione che in molti casi ha un epilogo fatale in pochi minuti soltanto, è perché era fortissimo. Un ragazzone che praticava boxe e che sarebbe potuto diventare un campione, perché era già entrato nel giro della nazionale giovanile.

Ma - prosegue il Corriere - un motivo che giustificasse la lite non c’è. Una spinta, pare. O forse una parola, un commento. Secondo alcune testimonianze, Gennaro Leone era solo al momento del litigio, non c’erano amici a spalleggiarlo, c’era in zona il fratello, ma nemmeno lui era presente. All’improvviso è spuntato il coltello. Forse chi lo ha usato si è allontanato per andare a prenderlo e poi subito è tornato indietro, o forse lo aveva già con sé ma all’inizio non ha deciso di usarlo. Certo è che un attimo dopo essere comparsa, la lama era già conficcata nella gamba di Gennaro Leone, e ancora un attimo e l’aggressore era già sparito, fuggito di corsa verso una irreperibilità che è durata veramente lo spazio di un mattino. E quando lo hanno fermato i carabinieri e lo hanno portato in caserma per l’interrogatorio è scoppiato a piangere.