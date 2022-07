Combattere la siccità: come sprecare meno acqua

Cos'è la siccità: il significato, i rimedi da attuare e alcuni consigli per evitare di sprecare acqua durante i periodi di crisi.

Ciclicamente nel corso della storia l'uomo ha dovuto affrontare problemi di siccità. Ma cosa si intende davvero con questo termine a volte utilizzato anche fuori dal proprio contesto? La siccità non è altro che un periodo di mancanza di precipitazioni fuori dalla norma, o una carenza prolungata di rifornimento idrico da fonti sotterranee e acque superficiali. Si verifica quando l'apporto idrico fornito di solito dalla pioggia scende al di sotto della media attesa. La mancanza di perturbazioni può fortemente diminuire le risorse idriche, con un impatto negativo sull'ambiente e l'economia locale. Scopriamo insieme i suoi effetti e alcuni consigli per evitare gli sprechi di acqua.

Siccità: cos'è e come si misura

Per definizione, come abbiamo visto, per siccità si intende un periodo di tempo con precipitazioni inferiori alla media. Può durare settimane, mesi o anni, ed è molto più frequente in determinate zone del nostro pianeta.

Ci sono molti modi per misurare la siccità. Quello più popolare, standardizzato nel corso dei decenni, è conosciuto come indice di Palmer. Si tratta di un metodo che utilizza la quantità di pioggia, la temperatura e l'umidità per calcolare la severità di un periodo di siccità. Più alto è il numero, peggiore è la situazione. Attualmente però si ritiene questo indice superato e viene generalmente sostituito con l'SPI, Standardized Precipitation Index, a sua volta basato sulle precipitazioni.

Gli effetti della siccità

La siccità si verifica spesso in maniera più grave nelle aree aride e semi-aride del pianeta, lì dove la mancanza di pioggia può causare carenze di acqua e una mancanza di vegetazione. Tuttavia, può verificarsi anche in ambienti umidi nel momento in cui dovessero diventare rade le precipitazioni.

Le condizioni meteorologiche che portano alla siccità possono variare in base alla posizione. In generale, questo fenomeno si verifica quando c'è una mancanza di piogge, un innalzamento della temperatura e un abbassamento dell'umidità.

Dal punto di vista dell'impatto, gli effetti di questo disastro naturale sono spesso drammatici. Porta infatti non solo a una carenza di acqua e alla conseguente morte della vegetazione, ma anche a una diminuzione della produzione agricola e a una perdita di reddito. La siccità può anche causare problemi di salute, tra cui ovviamente la disidratazione, e può portare a incendi più frequenti anche in zone solitamente meno colpite da questo tipo di fenomeni.

Come comportarsi durante un periodo di siccità: alcuni consigli

Fermo restando che sarebbe buona norma evitare gli sprechi di acqua sempre e in ogni circostanza, a maggior ragione nei periodi di siccità è necessario cercare di assumere un comportamento ancora più rigoroso e responsabile. Gli esperti consigliano di concedersi docce brevi, magari aiutati anche da un soffione low-flow, che permette un basso utilizzo di acqua.

Necessario, poi, controllare rubinetti e tubature per eventuali perdite. Quando si lavano i piatti, meglio farlo con un gran numero di stoviglie alla volta, per ridurre gli sprechi. Se dobbiamo pulire il cortile o il giardino, scegliamo una scopa anziché un getto d'acqua.

Raccogliamo quindi la pioggia per annaffiare il giardino, e installiamo se possibile un impianto di irrigazione a risparmio idrico. Infine, ma non meno importante, dobbiamo sensibilizzare la nostra famiglia e i nostri amici riguardo all'impatto negativo dello spreco d'acqua. Solo così si possono rendere meno catastrofici gli effetti di un periodo di siccità più o meno duraturo.