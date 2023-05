Commenti sul seno di una collega, condannato il finanziere Davide Serra

Condannato il finanziere Davide Serra, dovrà risarcire una sua ex manager per 37 mila euro

Guai per il finanziere Davide Serra. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Daily Mail, l’amministratore delegato del fondo d’investimenti Algebris è stato condannato a risarcire una ex manager della sua società per 32mila sterline (circa 37 mila euro, ndr).

Secondo quanto risulta, il top manager avrebbe fatto diversi commenti inappropriati sulla donna negli anni in cui hanno lavorato insieme. Jolanda Niccolini, questo il nome della manager, avrebbe subìto commenti sulle dimensioni del suo seno, sulle sue attitudini personali o – in genere – sull’asserita “imprevedibilità delle donne durante il ciclo” prima di demansionarla.

La donna è stata indicata in passato come amica e collaboratrice del finanziatore delle campagne elettorali di Matteo Renzi, nonché ex capo del dipartimento Business Development e Investor Relations all’interno di Algebris.

Un ruolo nel quale aveva guadagnato 2,3 milioni di sterline di bonus in sei anni di attività, secondo il Mail, prima di finire in esubero in seguito a una disputa con i vertici della società sulle sue performance d’affari più recenti e il suo stile manageriale.