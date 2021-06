Compie un anno il bambino "più prematuro del mondo": medici a bocca aperta!

Ha compiuto un anno Richard Scott William Hutchinson, il bambino americano che vanta un record decisamente particolare, riconosciuto dal Guinnes dei Primati: è il neonato più prematuro del mondo, essendo nato dopo soli quattro mesi di gestazione, ovvero con un anticipo di 131 giorni (cinque mesi)!

Al momento della nascita Richard pesava poco più di 300 grammi ed era così piccolo che i genitori, Beth e Rick, potevano tenerlo nel palmo di una mano.

Per questo i medici avevano preparato la famiglia al fatto che il bambino avesse “lo 0%” di possibilità di sopravvivere, invece Richard ha tenuto duro e continua a farlo: rimasto in ospedale per sei mesi, ovvero fino allo scorso dicembre, è tornato a casa e, dopo altri sei mesi, ha spento la sua prima candelina.

Auguri Richard, è proprio il caso di dirlo.