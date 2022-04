Comunicazione e web, al via la formazione gratuita per dipendenti pubblici

"Partiamo da PNRR, social media e dati aperti per formare e aggiornare i dipendenti della PA”

Sostenere l’interazione della PA con i cittadini, promuovendo un utilizzo più efficace dei servizi digitali, una maggiore trasparenza, l’interoperabilità e l’accesso ai dati pubblici. E’ questo l’obiettivo de LADidattica, un progetto di formazione di Linea Amica Digitale – realizzato da Formez PA su iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e interamente finanziato dallo stesso dipartimento attraverso PON – riservato ai dipendenti della pubblica amministrazione.

E’ in questa ottica che il 21 aprile prossimo prenderà il via LADidattica, il corso di formazione online rivolto ai dipendenti della PA sui temi come comunicazione web e social, il Piano Nazione di Ripresa e Resilienza, gli open data. Il corso sarà articolato in 3 moduli da 4 webinar ciascuno: totale 12 appuntamenti spalmati su 24 ore.

Primo modulo “Comunicazione web e social nella PA”. Secondo modulo “PNRR e PA”. Terzo modulo “Open data nella PA”. La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 14 aprile 2022 (o comunque fino a esaurimento posti disponibili).

“La formazione è uno degli asset della riforma PA promossa dal ministro Brunetta – spiega Sergio Talamo, Direttore Area Comunicazione Istituzionale e Relazioni con le PA di Formez PA – Con Linea Amica Digitale abbiamo voluto creare un centro di ascolto istituzionale delle amministrazioni che sia anche motore di conoscenze e aggiornamento. Partiamo da PNRR, social media e dati aperti per formare e aggiornare i dipendenti della PA”.

“La formazione è il pilastro su cui si reggerà il rapporto tra PA e cittadino. ‘LADidattica’ va esattamente in questa direzione, e siamo felici di constatare la grande risposta: proprio oggi abbiamo raggiunto i primi 500 iscritti”, dice Roberto Santi, professional Area Comunicazione Istituzionale di Formez PA.



