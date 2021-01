Confesercenti Campania, l'imprenditore Luigi Auletta coordinatore Wedding

L’imprenditore Luigi Auletta, presidente della maison Impero Couture, è stato nominato dal presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, “Coordinatore regionale Wedding/Confesercenti”. L'obiettivo è quello di rappresentare e coinvolgere gli imprenditori del settore verso le attività sindacali e i servizi offerti dall'organismo regionale campano. Tale ruolo, onorifico, avrà durata di un anno.

“Sono grato al presidente Vincenzo Schiavo e al Lorenzo Crea per avermi incaricato di questo ruolo. Siamo davanti alla crisi più dura nella storia del comparto cerimonie e wedding. Adesso è il momento di ripartire e, ascoltando le esigenze di tutti i rappresentanti di un settore in ginocchio, faremo delle proposte alle istituzioni per rilanciare tutta la filiera nel massimo del rispetto dei protocolli anti Covid”, ha dichiarato Auletta.

“Siamo onorati di poter avere in Confesercenti un imprenditore così esperto del settore. L’obiettivo è cercare di soddisfare e rappresentare le esigenze di una categoria che in maniera trasversale raccoglie circa 30 attività commerciali. Nel Mezzogiorno il wedding è fondamentale, sono eventi da centinaia di persone, scatena economie importanti, lavoro per tanti, migliaia di euro di fatturati, e Confesercenti vuole tutelarli, far sì che il Governo riconosca questa categoria che sviluppa economia. Siamo pronti per dettare regole, eventuali protocolli, per garantire l’economia del nostro Paese”, ha a sua volta commentato Schiavo.