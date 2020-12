Confindustria Macerata, Guzzini: "Bisogna riaprire, pazienza per morti". VIDEO

"Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori. Bisogna riaprire anche se qualcuno morirà, pazienza", queste le parole di Domenico Guzzini, Presidente di Confindustria Macerata che stanno facendo discutere, una frase che è stata pronunciata durante l'evento Made For Italy per la Moda. Tra i partecipanti al dibattito in live streaming, oltre a Guzzini, c’erano anche il Sindaco del comune marchigiano Sandro Parcaroli e il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli.

Il presidente di Confindustria Macerata Guzzini: "Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza". pic.twitter.com/GDsm5cKFXM — Roberto Tallei (@RobTallei) December 14, 2020

Tweet di Roberto Tallei, giornalista di Sky Tg 24

Il tema dell'evento ovviamente è stato il contesto economico italiano e la sofferenza dei settori produttivi toccati crisi Covid e quindi delle chiusure per contenere la diffusione dei contagi. Ed è proprio parlando di questo tema che Domenico Guzzini ha pronunciato parole che hanno fatto insorgere gli utenti della rete. "Come sapete ci aspetta un Natale molto magro perché stanno pensando addirittura di restringere ulteriormente. Questo significa andare a bloccare anche un retail che si stava rialzando per la seconda volta da una crisi e lo stanno rimettendo nuovamente in ginocchio, ha scandito il Presidente di Confindustria Macerata. Io penso che le persone sono un po’ stanche di questa situazione e vorrebbero, alla fine, venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza. Ma così, secondo me, diventa una situazione impossibile per tutti", ha concluso.