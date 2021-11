Contraffazione: 13 mln di sequestri. Dalle false Ferrari alla carne di iena

I dati dell'Agenzia delle dogane fotografano una realtà complessa. Nel 2020 sono stati quasi 13 milioni le merci contraffatte sequestrate ai confini per un valore - si legge sul Messaggero - che supera i sette milioni di euro. Tra queste anche una partita di carne di iena o di castoro fermata all'aeroporto di Fiumicino ad agosto del 2020. Repliche di auto di lusso spacciate per vere, bolidi che farebbero girare la testa a qualsiasi appassionato. Sono esposte all'ingresso della sede dell'Adm, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a Roma a piazza Mastai. I passanti si fermano ad ammirarle pensando siano dei pezzi pregiati, sono invece l'esempio di come, agli esperti delle dogane, non sfugga nulla.

Alle spalle delle supercar - prosegue il Messaggero - c'è un campionario di altri prodotti bloccati al confine. Sequestrati prima che invadessero il mercato italiano. La contraffazione non conosce limiti: profumi, bevande, giocattoli, cibo, farmaci, vestiti, preservativi, telefonini, accessori per cellulari e anche carburanti. L'Adm è una diga che blocca l'ingresso nel Paese di prodotti cancerogeni, dannosi per la salute. La contraffazione, da queste parti, è un sinonimo di pericoloso. Il settore alimentare è quello maggiormente colpito. Basti pensare all'olio extra vergine d'oliva: sono stati spesso bloccati container con olio di semi trattato con la clorofilla.