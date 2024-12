Coppia trovata morta in casa, è giallo a Torino: lei ferita, lui impiccato. Ipotesi omicidio-suicidio

Coniugi trovati morti in casa nel Torinese, ipotesi omicidio-suicidio

I corpi senza vita di un uomo e una donna sono stati trovati questa sera intorno alle 20 in un appartamento in strada Chisola 6, a Moncalieri, nel Torinese. Si tratta di una coppia di coniugi, lui 69 anni, lei 61 anni. L'uomo è stato ritrovato impiccato, mentre il corpo della donna presenta ferite da arma da taglio. Sul posto i carabinieri che sta indagando su quello che sembrerebbe un omicidio-suicidio.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, a lanciare l'allarme è stato un parente della coppia che si era preoccupato quando non aveva ricevuto risposte alle sue chiamate e si è presentato così in casa, scoprendo i cadaveri. La coppia di agricoltori non aveva figli e viveva in una villetta in piena campagna, tra Moncalieri e Vinovo. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori dei carabinieri non ci sarebbe una ragione particolare che ha portato all'omicidio-suicidio, anche se al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti. A trovare i corpi è stato il fratello della donna.