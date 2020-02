Coronavirus, 2 morti su Diamond Princess. Taiwan dice stop al maiale d Italia

Taiwan vieterà l'importazione di suini vivi e prodotti a base di carne di maiale dall'Italia. L'annuncio arriva a meno di un mese dalla decisione del governo italiano di sospendere i voli dalla Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan avvenuto il 2 febbraio. Ai viaggiatori in arrivo che violano le nuove normative, come spiega Focus Taiwan, verrà inflitta una sanzione di NT $ 200.000 (US $ 6.630), Bureau of Animal and Plant Health di T.

Coronavirus: caso sospetto a Vercelli, poi escluso

La psicosi da Coronavirus ha contagiato ieri per molte ore la città di Vercelli. Nel pomeriggio infatti una giovane donna di origine cinese, si é rivolta all'ospedale Sant'Andrea con il marito, il figlioletto e la suocera perché presentava sintomi influenzali simili a quelli descritti per l'infezione da Coronavirus. Di conseguenza sono scattate tutte le misure di controllo, isolamento e prevenzione previste dai protocolli ministeriali nell'attesa degli esiti del test, che vengono svolti nei centri regionali specializzati nelle malattie infettive, in particolare l'Amedeo Savoia di Torino. Durante la lunga attesa, la notizia si é sparsa in città generando un certo allarme e una ridda di commenti. In tarda serata, verso le 22 l'esito dei test ha escluso l'infezione da Coronavirus

Coronavirus: altri 31 casi in Corea del Sud

Altri 31 casi di coronavirus cinese sono stati registrati in Corea del Sud, portando il totale nel Paese a quota 82. Lo hanno reso noto le autorità di Seul.

Coronavirus: morti due passeggeri nave crociera Giappone

Due pazienti contagiati dal nuovo coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess messa in quarantena in Giappone sono morti. Lo riportano i media.

Le vittime sono un uomo ed una donna di circa 80 anni che erano a bordo della nave ancorata dallo scorso 5 febbraio nel porto di Yokohama.

Coronavirus: altri 108 morti in Cina,solo 349 nuovi casi Hubei

Deciso calo dei nuovi casi di contagio di coronavirus nella provincia cinese di Hubei, epicentro dell'epidemia. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità di Pechino, i nuovi contagi registrati nella giornata di ieri sono stati 349 dai 1.693 casi di martedì. Si tratta del livello più basso dallo scorso 25 gennaio. Il totale dei morti in Cina è salito a 2.112 dopo le 108 nuove vittime di mercoledì.