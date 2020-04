Coronavirus, 4 maggio la data della ripartenza.Parrucchieri e disco ancora no

L'emergenza Coronavirus in Italia prosegue senza sosta. Se il numero dei contagiati continuerà la decrescita, entro venerdì o sabato il governo potrebbe decidere di adottare i primi provvedimenti per la ripartenza, ma sarà comunque una graduale e cauta riapertura, qualsi impercettibile ai più, potrebbe essere concesso di ricominciare a lavorare solo ad alcuni settori dell’imprenditoria e del commercio, alcune imprese di supporto alla filiera alimentare e farmaceutica, alcune aziende meccaniche, ma anche qualche negozio che vende prodotti per il tempo libero o forniture per gli uffici.



Ma per uscire di casa - si legge sul Corriere della Sera - i tempi sono più lunghi e spunta una data per l'inizio della vera "fase 2", quella di lunedì 4 maggio, quando qualcosa dovrebbe smuoversi. In ogni caso le regole non cambieranno: un metro di distanza e preferibilmente con le mascherine nei luoghi pubblici. Anche perché rimarrà in vigore a lungo il divieto di assembramento. Ancora niente bar e ristoranti. Anche la possibilità di andare dal parrucchiere o comunque nei centri benessere appare al momento molto lontana. Molto più complicata appare la strada per la riapertura di tutti quei luoghi — sia per lo sport, sia per lo svago— dove è più difficile impedire il contatto tra le persone e dunque il rischio di contagio da Covid- 19. E per questo - conclude il Corriere - si ritiene assai difficile pensare di rendere accessibili le discoteche e i luoghi di aggregazione per i giovani. Nulla è stato invece deciso per quanto riguarda l’estate. "Ne riparleremo più avanti, con la bella stagione e i dati sull’epidemia aggiornati".