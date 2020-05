Coronavirus, 455 persone esposte a un asintomatico: zero infetti. Lo studio

Uno studio pubblicato dal National Center for Biotechnology Information Usa suggerisce che alcuni asintomatici potrebbero avere un'infettività molto bassa. Lo studio è frutto del lavoro dei ricercatori cinesi di Guangzhou Ming Gao, Lihui Yang, Xuefu Chen, Yiyu Deng, Shifang Yang, Hanyi Xu, Zixing Chen, Xinglin Gao. Ecco qui che cosa si può leggere a proposito sul sito del National Center for Biotechnology Information del l'americano National LIbrary of Medicine.

Contesto: un focolaio in corso di coronavirus nel 2019 (COVID-19) si è diffuso in tutto il mondo. È oggetto di discussione capire se i portatori di virus COVID-19 asintomatici siano contagiosi e in quale grado. Riportiamo qui un caso del paziente asintomatico e presentiamo le caratteristiche cliniche di 455 contatti, che mira a studiare l'infettività dei portatori asintomatici.

Materiale e metodi: 455 contatti sono stati esposti al portatore del virus asintomatico COVID-19 e sono diventati i soggetti della nostra ricerca. Sono stati divisi in tre gruppi: 35 pazienti, 196 membri della famiglia e 224 membri del personale ospedaliero. Abbiamo estratto le informazioni epidemiologiche, i registri clinici, i risultati degli esami ausiliari e i programmi terapeutici.

Risultati: il tempo medio di contatto per i pazienti è stato di quattro giorni e quello per i familiari di cinque giorni. Le malattie cardiovascolari hanno rappresentato il 25% tra le malattie originali dei pazienti. Oltre al personale ospedaliero, sia i pazienti che i familiari erano isolati dal punto di vista medico. Durante la quarantena, sette pazienti più un membro della famiglia hanno manifestato nuovi sintomi respiratori, dove la febbre era la più frequente. L'emocromo nella maggior parte dei contatti rientrava in un intervallo normale. Tutte le immagini CT non hanno mostrato segni di infezione da COVID-19. Non sono state rilevate infezioni da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) di sindrome respiratoria acuta grave in 455 contatti mediante test dell'acido nucleico.

Conclusione: in sintesi, tutti i 455 contatti sono stati esclusi dall'infezione SARS-CoV-2 e concludiamo che l'infettività di alcuni portatori asintomatici di SARS-CoV-2 potrebbe essere debole.