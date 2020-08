Coronavirus, allo studio tamponi rapidi in aeroporto per chi torna dall’estero

Il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) sta valutando dei test rapidi (in pratica dei tamponi che danno una risposta in pochi minuti) per chi rientra da viaggi all'estero. Qualora ne venisse individuato uno affidabile e per il quale ci possa essere una adeguata fornitura, il ministero della Salute adotterebbe un provvedimento per eseguirlo ai viaggiatori negli aeroporti, ma anche nei porti, nelle stazioni e alle frontiere terrestri. Tuttavia, sottolineano le autorita' sanitarie, le misure principali restano i blocchi, la quarantena per chi proviene da paesi a rischio, oltre, ovviamente, all'utilizzo della mascherina, al distanziamento fisico e al lavaggio frequente delle mani.