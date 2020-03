Coronavirus, 'andrà tutto bene' di Benevento. La tammurriata dal balcone di casa

Il Coronavirus costringe tutti a restare a casa, la quarantena forzata non permette di avere sfoghi di nessun tipo all'esterno. La sola idea di lasciare le proprie case tra il rischio contagio e il problema dell'autocertificazione per poter fare qualsiasi cosa, suggerisce agli italiani di stare a casa. Così a Benevento, in Campania, un condominio stamattina ha deciso di regalarsi un risveglio diverso. Quattro ragazzi, strumenti alla mano, hanno deciso di fare una "tammurriata contro il Coronavirus", per combattere la clausura forzata. Un modo per non perdersi d'animo, sfogarsi ma soprattutto essere vicini anche se distanti. L'iniziativa è diventata subito virale sui social e sono piovuti ringraziamenti dai vicini di casa, allietati dal suono dei tamburi proveniente dalle altre finestre e balconi. Un messaggio di speranza, lo speciale "andrà tutto bene" dei cittadini di Benevento.

CHE COS'E' LA TAMMURRIATA

La tammurriata è una danza tradizionale della Campania. Il termine tammurriata fino a pochi decenni fa designava solo un repertorio canoro-strumentale, mentre attualmente rappresenta una complessa famiglia di balli sul tamburo.