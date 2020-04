Coronavirus: benzinai in sciopero 13 e 14 maggio, chiuse le aree di servizio

Sciopero dei benzinai in vista i prossimi 13 e 14 maggio, partendo dalle aree di servizio in autostrada. Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno proclamato lo stato di agitazione dei benzinai e una prima tornata di scioperi che prenderà avvio dalla rete autostradale con la chiusura delle aree di servizio il 13 e 14 maggio prossimi.

In una nota, le due associazioni lamentano "nove settimane di assoluta sofferenza, lasciati completamente soli a presidiare sulle strade il territorio a rischio della propria incolumità e accollandosi ogni onere economico e finanziario necessario a garantire la distribuzione di energia e di carburanti per assicurare il trasporto delle persone e delle merci. Nove settimane di impegni non mantenuti, di promesse lasciate cadere nel vuoto, di retromarce imbarazzate e infine di silenzi ingiustificabili".