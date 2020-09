Coronavirus, bollettino quotidiano: curva epidemica in calo, ma meno tamponi

In calo la curva epidemica in Italia, 1.494 nuovi casi oggi contro i 1.766 di ieri, ma come sempre il lunedì con meno tamponi: 51.109, 36mila meno di ieri e meno della metà rispetto ai picchi che si raggiungono a metà settimana. I casi totali salgono così a 311.364. Stabili i decessi, oggi 16 (ieri e l'altro ieri 17), per un totale di 35.851. I guariti sono 773 (ieri 724), 225.190 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.