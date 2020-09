Coronavirus, bollettino quotidiano: record di tamponi, nuovi casi in aumento

Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.786 positivi oggi contro i 1.640 di ieri, ma con quasi 5mila tamponi in piu' (oggi 108.019). Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a 304.323. In aumento anche i decessi, 23 oggi (rispetto ai 20 di ieri), per un totale di 35.781. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 1097 nelle 24 ore (ieri 995), che sono in tutto 221.762. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.