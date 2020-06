Coronavirus, buono vacanze: ottenere lo sconto per l'estate non è semplice

Il Coronavirus ancora non è stato sconfitto, ma gli italiani in piena fase 2 stanno provando a riprendere la loro normalità. In questo processo, essendo arrivati a giugno si pensa anche all vacanze. Nel decreto rilancio è previsto un bonus fino a 500 euro da spendere proprio con quella funzione. Ma quello che svela un articolo del Sole 24 Ore rende l'impresa per ottenerlo quasi titanica. Servono infatti una serie di pre requisiti. Il primo è avere un'identità digitale Spid, operazione che i maggiorenni possono effettuare attraverso il sito dell'Inps. Successivamente però bisogna che sia certificato il proprio reddito, solo con un Isee sotto i 40 mila euro si può procedere con la richiesta. Detto questo, l'80% massimo dell'importo è lo sconto massimo per una persona di ogni nucleo familiare che aderisce. Il restante 20% è un credito per la detrazione Irpef.

Per una famiglia di 3 persone il bonus massimo è di 500 euro (di cui usufruisce solo un componente), per famiglie di 2 persone il bonus scende a 300 (sempre solo a vantaggio di una) e per single o comunque per chi vive da solo il bonus scende ulteriormente a 150 euro. Fatta tutta questa premessa, vanno aggiunti altri aspetti, le strutture su cui usare il bonus non sono tutte, ma solo quelle che hanno aderito all'iniziativa, quindi al momento della prenotazione è importante controllare anche questo aspetto. Ultimo passaggio, ma non banale, è quello di scaricare l'app apposita per l'utilizzo, il sistema funziona solo in maniera digitale. Per chi ne avrà diritto, si potrà scalare direttamente al momento del pagamento nelle strutture, a partire dal 1° luglio.