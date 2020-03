Coronavirus, caos pusher nel centro: Genova chiede l'esercito. REPORTAGE

Reportage

Esco per un giro nei maleodoranti sottovicoli e androni della “Zena” medievale, e come angelo custode ho lo sbigottito assessore alla sicurezza Antonio Susi Olivieri del Municipio 1, vale a dire l’angelo custode di tutte le bellezze (chiese, monumenti, palazzi, affreschi) che può offrire ai turisti, ora scomparsi, l’antica città marinara. Ora in mano ai ragazzotti erculei di Benin City, Nigeria, ai picciotti della mala senegalese e ai “cavallini” sfrontati del Maghreb che qui spacciano giorno e notte, infischiandosi del virus e delle “autocertificazioni”.





Racconta l’assessore di una sicurezza che ormai è solo teorica, e non per colpa di Olivieri : “ abbiamo un alto numero di spacciatori per strada. E ‘ necessario l’esercito a supporto delle Forze dell'Ordine.” Il suo è un discorso pacato, accorato, logico, ma allarmante. Autocertificazioni , mascherine, guanti monouso , distanze di sicurezza. I pusher ignorano tutto ciò: non vengono neppure toccati dalle Forze dell’Ordine: gli ”sbirri” come vengono chiamati nei ridotti anarchici delle viette , sanno che i nigeriani sono armati di machete, per nulla disposti a stare in casa in quarantena.

Biz is Biz.

«Nell'incontro odierno del tavolo di sicurezza organizzato dalla Prefettura è uscito un quadro che prevede un rafforzamento sui controlli di ordine e sicurezza pubblica. Una presa di consapevolezza sulla vivibilità e i problemi che sta vivendo il nostro centro storico “ spiega con una punta di amarezza Olivieri .

“Voglio ringraziare innanzitutto di cuore le nostre Forze dell'Ordine che, nonostante i mille problemi e le poche risorse che hanno a disposizione, quotidianamente danno assistenza e tutela a tutta la cittadinanza e riescono a tenere a bada i molti che fanno fatica ad orientarsi con ordinanze continue. Il loro impegno è costante, preciso e deciso, per questo ritengo che meritino un aiuto in questo clima di emergenza. Detto questo …( Olivieri sospira ) ….ho ricevuto numerose segnalazioni, come delegato alla sicurezza del centro storico, sulla massiccia presenza di spacciatori per le strade. Questa ordinanza, che abbassa il numero dei frequentatori dei nostri vicoli, riesce a mettere in luce il loro reale numero, in quanto non si possono più mischiare con la popolazione. Inoltre, altro fattore da tenere conto, la mancanza di clienti li rende ancora più aggressivi.

Altro problema sono gli assembramenti che si creano ancora oggi, uno su tutti il mercato abusivo davanti alla casa di culto in vico del Fregoso, che avviene con le stesse modalità pre-emergenza e che spaventa di più i residenti. Potrei citare altri numerosi esempi, quali via Pré, salita Pollaiuoli, via S. Luca, situazioni diverse e simili tra loro. Alcuni punti nel centro storico vanno presidiati, chiedendo l'ausilio dell'esercito. Necessario è restituire sicurezza alla cittadinanza e ridurre così anche il lavoro alle nostre Forze dell'Ordine. Ci confrontiamo con una realtà difficile, in cui le cronache sono piene di preoccupazioni e indicazioni spesso contraddittorie, quindi sarebbe molto utile avere qualche pensiero in meno. Ci vuole più coraggio per aiutarci tutti»+Già, i ragazzi della movida selvaggia sembrano scomparsi, e pure i no borders punkabbestia che hanno nella casbah i loro castelli. Deambulano soltanto le staffette maghrebine, irritanti e sfrontate…

Traduzione dal linguaggio diplomatico di Olivieri : “ la gente vuole l’esercito nei vicoli. Il pericolo è reale: non solo spaccio, ma ora c’è il rischio di infezioni”

I residenti dalle finestre scattano video e immagini che parlano più di qualsiasi inchiesta: i pusher sono padroni di una città e per sfrattarli “ ci vogliono le forze speciali” arringa sul suo portone medievale il responsabile del locale comitato civico. “ non mi prenda per un odiatore,please” chiosa gentilmente.

Basta fare un giro in Questura per apprendere la realtà drammatica. Lo spaccio di eroina è in mano all’Ascia Nera, come sulla Domiziana. I boss della confraternita delinquenziale, detti in gergo i mama boys, coordinano il traffico nei vicoli e non intendono recedere. Può forse una volante contrastare i commandos di spacciatori che si dileguano nella casbah ad ogni passaggio di poliziotti?

“Abbiamo chiesto ai prefetto l’impiego di ronde di militari, che rastrellino i vicoli, che inducano i pusher a rispettare le regole. Non si tratta solo di sicurezza. Si tratta della vita di una intera città che è una bomba sanitaria pronta ad esplodere per colpa di queste bande di africani.”.

Insomma , i residenti sognano..Folgore, Battaglione San Marco, reparto incursori Consubim. Come in Libano. Viene in mente il film di Pontecorvo La battaglia di Algeri. Il centro storico sta per esplodere. La paura , la violenza, l’angoscia si respira nell’aria dei vicoldetti di “Zena” , ex regina dei mari, si mischiano alle goccioline dell’invisibile moria.