Coronavirus: "Distanza di sicurezza?4-5 metri, viaggia nell'aria per 30 minuti"

Mentre in Italia si continua a ribadire l'importanza di mantenere un metro di distanza dalle persone, in Cina uno studio ribalta tutto quello che sapevamo sulla malattia che sta affliggendo il mondo. Il coronavirus viaggia nell'aria per 30 minuti e può colpire anche a distanza di 4-5 metri. Lo sostiene uno studio di epidemiologi cinesi pubblicato dalla rivista scientifica Practical Preventive Medicine e citato dal South China Morning Post, secondo cui il coronavirus, come già emerso nelle scorse settimane da altre ricerche, può rimanere per giorni sulle superfici, aumentando il rischio di contrarlo per chi le tocca. La permanenza è soggetta a variabili, come il tipo di superficie e la temperatura: a 37 gradi centigradi, il virus può resistere fino a due o tre giorni, su vetro, metallo, plastica, carta e tessuti. Secondo lo studio, poi, il coronavirus può sopravvivere più di cinque giorni nelle feci o nei liquidi corporei.