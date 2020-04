Coronavirus:dottor Bassetti star in tv,dalle intensive a modello di cravatte

L'emergenza Coronavirus in Italia non si ferma. Tra le varie conseguenze di questa crisi c'è un rovescio della medaglia. I medici, gli esperti, gli scenziati, sono diventati più famosi delle star, ormai tutte le televisioni, i giornali e le radio se li contendono, ma non solo. C'è anche chi si è reinventato testimonial, è il caso di Matteo Bassetti, primario dell'ospedale San Martino di Genova, come riporta il Fatto Quotidiano. Nonostante il suo curriculum di tutto rispetto, con tante pubblicazioni su riviste scentifiche certificate, Bassetti è diventato anche una star, viene richiesto come testimonial per ogni tipo di attività, dai consigli agli alberghi per le sanificazioni dei locali con tanto di citazione "certificato dal dottor Bassetti" a modello di cravatte a tanti altri prodotti. Lui si difende: "Ora, noi dottori siamo come i calciatori, delle star". E rivendica la sua voglia di fama. Ma sollecitato sui social poi un po' ritratta: "Sognare non è vietato, ma io sono contento di quello che faccio in ospedale con i pazienti. Non voglio far altro che tornare a stringergli la mano senza scafandro e guanti".