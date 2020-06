Coronavirus, due milioni di italiani sono già... Immuni. Arcuri: "Caccia agli asintomatici"

Coronavirus, due milioni di italiani sono già... Immuni. Arcuri: "App molto utile"

"L'epidemia avra' una recrudescenza limitata se gli italiani si sapranno comportare bene". Lo ha detto il commissario all'emergenza sanitaria, Domenico Arcuri a 'In mezz'ora in piu'' su Rai Tre. "Dobbiamo evitare di far pagare i test sierologici un prezzo inaccettabile, cosi' come e' successo sulle mascherine", ha osservato. E sulla App Immuni: "E' una componente molto utile della strategia di queste settimane. Il tracciamento e' essenziale. Ad oggi sono 2 milioni di italiani ad averla scaricare. Consiglio a tutti i cittadini di scaricarla". Le regioni in ordine sparso? "La App Immuni sara' quella piu' capace di soddisfare le emergenze". La collaborazione con Colao? "Ho dovuto passare il tempo a fare cose molto piu' onerose. Colao e' una persona rispettabile e straordinaria", conclude.

FASE 3: ARCURI, 'NO COLLABORAZIONE CON TASK FORCE COLAO? E' GOSSIP'

"No, è gossip". Così, a 'Mezz'ora in più', il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico ARCURI, ha risposto a una domanda su una presunta mancata collaborazione con la task force guidata da Vittorio Colao. "Colao è una persona rispettabile e straordinaria", ha detto ARCURI affermando di averlo "incontrato" e con il quale ha "cercato di collaborare".

FASE 3: ARCURI, 'ORA IN CONDIZIONE FARE 92MILA TAMPONI AL GIORNO'

"Abbiamo fatto in media 40mila tamponi al giorno, nell'ultimo mese 65mila, ora siamo in condizione di farne 92mila". Lo ha detto, a 'Mezz'ora in più' il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico ARCURI aggiungendo che oggi ci sono "più del doppio dei posti della terapia intensiva" e "un numero largamente sufficiente di dpi".

FASE 3: ARCURI, 'DARE CACCIA AD ASINTOMATICI, ORA E' PIU' IMPORTANTE'

"Bisognerebbe dare la caccia agli asintomatici, in questa fase sono più importanti". Lo ha detto, a 'Mezz'ora in più' il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico ARCURI.