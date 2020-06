Coronavirus, basta trolley a bordo degli aerei. Ragioni sanitarie

Coronavirus, Enac: vietato l'utilizzo delle cappelliere degli aerei

Da oggi venerdì 26 giugno su tutti i voli nazionali e internazionali in arrivo o in partenza dal nostro Paese non sarà più consentito l’imbarco con trolley o borsoni da riporre nelle cappelliere. A prendere la decisione è stato il ministero della Salute, la cui nota è stata trasmessa dall'Ente Nazionale per il Trasporto Civile (Enac) a tutte le compagnie aeree. Nella nota si legge: "Ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l'utilizzo delle cappelliere".

Coronavirus, Enac: trolley in stiva e misurazione della temperatura prima di salire a bordo

I passeggeri dunque, anche sui collegamenti intercontinentali, dovranno mandare i trolley in stiva. La nota chiarisce che "per quanto riguarda la misurazione della temperatura, il controllo deve essere effettuato prima dell'accesso all'aeromobile. Se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l'accesso a bordo.