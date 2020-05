Coronavirus, estetista nei guai per manicure a vigilesse colleghe del marito

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta, nonostante la "fase 2" sia ormai cominciata, ma non per tutti il lockdown è stato rispettato. Da Roma arriva una storia che ha dell'incredibile. Un’estetista - si legge sul Corriere della Sera - ha continuato a lavorare con l’aiuto del compagno, agente della polizia municipale a Roma, faceva le unghie alle vigilesse, colleghe del marito. Lui, già in passato coinvolto in altre indagini, è stato denunciato per una sfilza di reati che vanno dall’epidemia colposa in concorso al peculato, lei ha anche ricevuto una multa salata, e potrebbe rischiare di perdere l’abilitazione.

Due vigilesse - prosegue il Corriere - sono sotto inchiesta disciplinare perché hanno deciso di sottoporsi alla seduta, per giunta in ufficio. Quello del gruppo Pronto intervento centro storico, uno dei reparti speciali dei vigili urbani, fra i più impegnati in prima linea dall’inizio dell’emergenza coronavirus che vede a tutt’oggi la Municipale con il maggior numero di controlli su strada, quasi un milione. E proprio un’indagine interna al Corpo ha consentito nei giorni scorsi di accertare che le agenti, il loro collega e la fidanzata si sono incontrati almeno una volta proprio in quell’ufficio e che la prestazione dell’estetista è stata pagata.