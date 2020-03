Coronavirus,Forte dei Marmi contro i milanesi:"Irresponsabili,non vi vogliamo"

Coronavirus, Forte dei Marmi contro i milanesi: "Non vi vogliamo, portate le virus"

Coronavirus, anche a Forte dei Marmi scoppia il caos per la fuga dei milanesi verso la Versilia. "Migliaia di persone hanno pranzato nei ristoranti all'aperto - tuona Alessandro Santini (Lega), consigliere comunale di Viareggio - la cosa assurda è che per le persone è tutto normale". E' il momento di essere responsabili, gli fa eco il sindaco Bruno Murzi - nel territorio abbiamo 5 contagiati, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per far sì che non si diffonda ulteriormente, ma chi è arrivato dal nord se ne infischia. La rabbia esplode anche sui Social: "Nella mia zona è arrivata gente della zona rossa, sono degli irresponsabili", e ancora: "Quelli per strada arrivano tutti dal Nord per sfuggire ai divieti".