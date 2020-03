Coronavirus, Gallera: "Le mascherine? Non le distribuiremo"

“Non le distribuiremo”. L'assessore ⁦alla sanità della Regione Lombardia, Giulio Gallera, mostra ai giornalisti le mascherine ricevute dalla protezione civile, quelle mascherine che ieri ha definito in polemica con il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia "un velo molto sottile di un panno per pulire terra, non sono carta igienica, mi scuso, perche' la carte igienica a volte ha uno strato piu' solido di questo".

"Lungi da me fare polemica, la difficolta' a recuperare le mascherine c'e' dappertutto, allora non ce le mandate o dite servono ad altro", ha insistito Gallera, rivolgendosi alla Protezione Civile. Intanto, il commissario Ue al mercato interno Thierry Breton ha reso noto lo sblocco delle forniture verso il nostro Paese. "Sono lieto che il governo tedesco abbia annunciato che inviera' 1 milione di mascherine in Italia", ha spiegato il commissario francese, che aggiunte: "Ho avuto intense discussioni con Germania e Francia sulle loro misure restrittive. Accolgo con favore il fatto che ora consentiranno l'esportazione di dispositivi di protezione".

"L'industria - ha aggiunto Breton - ci dice che la consegna degli ordini e' gia' stata sbloccata e i ministri italiani per la salute e l'industria mi hanno confermato queste informazioni. Continuero' a seguire da vicino la fornitura di materiale per l'Italia".

La Commissione europea sta "inoltre affrontando urgentemente i divieti e le restrizioni all'esportazione imposti altrove in Europa ? ha proseguito il commissario ? nonche' misure di altri paesi dell'Ue che mettono a rischio l'ingresso di attrezzature mediche vitali nel loro territorio. Nessun singolo paese europeo puo' vincere la battaglia contro il Coronavirus da solo. L'unico modo per sconfiggere il virus ? ha concluso ? e' attraverso la cooperazione tra tutti i paesi dell'Ue".