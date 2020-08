Coronavirus, "I nuovi contagiati sono giovani. Rischio per parenti adulti"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, lo confermano il numero dei contagiati, circa mille anche ieri. Ma adesso a contrarre il virus sono soprattutto i giovani. "Rispetto alla prima grande ondata - spiega l'infettivologo del Sacco Massimo Galli al Corriere della Sera - non c’è nulla di paragonabile: c’è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati. I nuovi contagi riguardano soprattutto i giovani (ed è ovvio visto che i tamponi si fanno soprattutto a loro!) che raramente vanno incontro a una malattia grave. Anzi, spesso sono asintomatici. Il problema è che diventano un serbatoio di infezione e possono spargere il virus alla vecchia zia, per dire. Ma non vanno demonizzati. Alla fine la riapertura delle discoteche ha significato per loro, confinati per mesi dal lockdown, una sorta di liberi tutti. Bisogna correre ai ripari, magari con quarantene fatte con intelligenza, non con piglio burocratico".

Adesso - prosegue Galli - occorre davvero decidere che cosa si può riaprire e come, scuole comprese. La raccomandazione è quella della “cautela” sia per la popolazione, che dovrebbe osservare sempre le normali norme igieniche di prevenzione, sia per i politici che devono prendere decisioni. L’alternativa è fra un eccesso di chiusure, che comprometterebbe la ripresa del Paese, e un eccesso di aperture che potrebbe risolversi con il famoso “passo del gambero”, il rischio di tornare indietro. Da un nostro studio emerge un dato interessante, si infetta di più con il Sars-CoV-2 chi non è vaccinato contro il virus dell’influenza o lo Pneumococco (batterio che causa polmoniti, ndr). Viceversa sembrano più protetti i vaccinati. Comunque con questo virus siamo destinati a convivere e dobbiamo fare del nostro meglio per star fuori dai guai".