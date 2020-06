Coronavirus, il bollettino: 218 casi e 23 morti, ricoveri ai minimi

Coronavirus, il bollettino: 218 casi e 23 morti, ricoveri e decessi ai minimi

Stabile la curva epidemica in Italia, con 218 nuovi casi (di cui 143 in Lombardia, il 65%) contro i 224 di domenica, per un totale di 238.720 persone colpite da Covid-19 dall'inizio della pandemia. I decessi sono 23, contro i 24 del 21 giugno, nuovo minimo dunque dal 2 marzo. Le vittime totali sono 34.657. Aumentano i guariti, 533 lunedì contro i 440 di domenica, per un totale di 183.426. Il numero delle persone attualmente positive scende così di altre 335 unità, e oggi sono 20.637. È quanto emerge dal bollettino del 22 giugno della Protezione Civile.

In 12 regioni nessun decesso in 24 ore

In 12 regioni non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Continuano a calare i ricoveri, oggi in modo più sostanziale: 276 in meno quelli in regime ordinario, 2.038 in tutto. E 19 in meno in terapia intensiva, con il totale che scende a 127 posti letto occupati, mai così pochi addirittura dal 29 febbraio. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.472. Infine, come ogni lunedì meno tamponi del solito: 28.972, contro i 40.545 di ieri.