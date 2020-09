Coronavirus, il Papa: "No a interessi di parte sui vaccini"

Papa: "No a interessi di parte sui vaccini"

"Purtroppo, assistiamo all’emergere di interessi di parte. Per esempio, c’è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini, e poi venderli agli altri". Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'udienza generale. "Alcuni - ha aggiunto - approfittano della situazione per fomentare divisioni: per cercare vantaggi economici o politici, generando o aumentando conflitti. Altri semplicemente non si interessano della sofferenza altrui, passano oltre e vanno per la loro strada", ha continuato, aggiungendo a braccio: "Sono i devoti di Ponzio Pilato, se ne lavano le mani".

Papa: "Alcuni approfittano del Covid per fomentare divisioni"

Ci si approfitta del Covid per "fomentare divisioni", "cercare vantaggi economici", "aumentando conflitti", ha sottolineato Papa Francesco durante l'Udienza. "La crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti. Possiamo uscirne migliori se cerchiamo tutti insieme il bene comune".