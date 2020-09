Coronavirus Italia: 1.597 nuovi contagi, 10 morti. Su le terapie intensive

Sono 1.597 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, e 10 le persone morte con positività a Covid-19. Dati che portano il bilancio da inizio emergenza a 283.180 contagi e 35.587 vittime. Sono 94.186 i tamponi fatti in Italia da ieri, 9.554.389 da inizio emergenza. Questi i dati aggiornati dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile. Rispetto a ieri sono segnalati altri 613 guariti, che nel complesso sono 211.885. Gli attualmente positivi sono 35.708, compresi i 974 registrati nelle ultime 24 ore. Sono 164 le persone ricoverate in terapia intensiva, 14 in più di ieri.

Le Regioni che fanno segnare i maggiori incrementi sono la Lombardia (+245 casi in 24 ore), la Campania (+180), il Lazio (+163), il Veneto (+147), l'Emilia Romagna (+110) e la Sicilia (+106). Una sola Regione è a zero nuovi casi: la Valle d'Aosta.

CORONAVIRUS: 35.708 ATTUALMENTE POSITIVI, 974 IN PIU' NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 35.708 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, 974 in più nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal report giornaliero elaborato dal Ministero della Salute e consultabile sul sito della Protezione Civile.